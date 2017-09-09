США назначили дату голосования в Совбезе ООН за новые санкции в отношении КНДР

Соединенные Штаты Америки планируют созвать заседание Совета Безопасности ООН в понедельник, 11 сентября, чтобы проголосовать за подготовленный проект резолюции с расширенными санкциями в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. О соответствующем факте сообщило постоянное представительство Соединенных Штатов при ООН, передает DW.
Сообщается, что новые санкции, за которые предложит проголосовать Вашингтон, предполагают эмбарго на поставки нефти Пхеньяну, а также заморозку активов главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Кроме того, штаты предлагают прекратить экспорт текстиля из КНДР и запретить наем граждан государства на работу за рубежом.
Как сообщал MIGnews.com.ua, правительство Корейской Народно-Демократической Республики заявило о разработке новой водородной бомбы, которую планируют установить, как боеголовку межконтинентальной баллистической ракеты.
В свою очередь, руководитель Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин заявил, что подготовил указ, предусматривающий санкции против стран, которые ведут торговлю с Корейской народно-демократической республикой, и готов передать его на подпись президенту страны Дональду Трампу.