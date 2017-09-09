Российскому рэперу запретили въезжать на территорию Украины

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Популярный исполнитель российского происхождения Василий Вакуленко, более известен под псевдонимом Баста, был признан персоной нон грата в Украине. О соответствующем факте говорится в сообщении Службы безопасности Украины, выданном на запрос " Апострофа ".

Сообщается, что Служба безопасности Украины приняла решение запретить исполнителю на протяжении трех лет пересекать границу и въезжать на территорию Украины, чтобы обеспечить безопасность страны.

"Согласно статье 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности государства принято решение о запрете въезда в Украину указанному Вами в запросе гражданину РФ сроком на три года", - уточняется в документе.