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Российскому рэперу запретили въезжать на территорию Украины
09.09.2017 10:31

Российскому рэперу запретили въезжать на территорию Украины  Фоторепортаж

Популярный исполнитель российского происхождения Василий Вакуленко, более известен под псевдонимом Баста, был признан персоной нон грата в Украине. О соответствующем факте говорится в сообщении Службы безопасности Украины, выданном на запрос "Апострофа".

Сообщается, что Служба безопасности Украины приняла решение запретить исполнителю на протяжении трех лет пересекать границу и въезжать на территорию Украины, чтобы обеспечить безопасность страны.

"Согласно статье 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности государства принято решение о запрете въезда в Украину указанному Вами в запросе гражданину РФ сроком на три года", - уточняется в документе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Василий Грицак считает необходимым введение уголовной ответственности для депутатов, политиков и общественных деятелей за поездки на территорию Российской Федерации

Теги материала: рэпер, певец, запрет, отказ во въезде, страна, Украина, СБУ
Новости СМИ2
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