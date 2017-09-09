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Ангелу Меркель второй раз за неделю забросали томатами
09.09.2017 09:34

Ангелу Меркель второй раз за неделю забросали томатами

Идейные противники канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель очередной раз напали на нее с помидорами во время предвыборной компании, сообщает местное издание Der Spiegel.

Сообщается, что в этот раз в пятницу, 8 сентября, атаке подвергся служебный автомобиль канцлера, на котором она приехала к месту, где должна была встретиться со своими избирателями. Происшествие случилось в городе Вольгаст в Германии.

Издание отмечает, что помидоры бросали около 150 сторонников правых политических сил - "Альтернативы для Германии" (АдГ) и Национал-демократической партии Германии, которые встретили Меркель свистом, неодобрительными возгласами и провокационными плакатами.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Ангелу Меркель забросали помидорами во время ее предвыборного выступления в Гейдельберге. По полученным данным, немецкий политик как раз стояла возле сцены, когда в нее прилетели помидоры. Инцидент произошел после выступления канцлера ФРГ в университетском кампусе. 

Теги материала: общество, Меркель, германия, немцы, помидоры, выборы
Новости СМИ2
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