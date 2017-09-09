Ангелу Меркель второй раз за неделю забросали томатами

MIGnews.com.ua

Идейные противники канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель очередной раз напали на нее с помидорами во время предвыборной компании, сообщает местное издание Der Spiegel .

Сообщается, что в этот раз в пятницу, 8 сентября, атаке подвергся служебный автомобиль канцлера, на котором она приехала к месту, где должна была встретиться со своими избирателями. Происшествие случилось в городе Вольгаст в Германии.

Издание отмечает, что помидоры бросали около 150 сторонников правых политических сил - "Альтернативы для Германии" (АдГ) и Национал-демократической партии Германии, которые встретили Меркель свистом, неодобрительными возгласами и провокационными плакатами.