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США продлили торговое эмбарго против Кубы
09.09.2017 09:17

США продлили торговое эмбарго против Кубы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 8 сентября, продлил действие торгового эмбарго в отношении Кубы сроком на один год. О соответствующем факте сказано в меморандуме президента США, которое было обнародовано на официальном сайте Белого дома.

"Я принял решение о том, что продолжение действия (эмбарго - ред.) в отношении Кубы на один год соответствует национальным интересам Соединенных Штатов Америки", - написал Дональд Трамп в меморандуме.

Кроме того, в официальном документе отмечается, что срок действующего эмбарго должен был завершиться в четверг, 14 сентября текущего года.

"Я продолжу его на год, до 14 сентября 2018 года", - отмечается в официальном документе президента.

Стоит отметить, торговое эмбарго действует в США в рамках подписанного в 1917 году "Закона о торговле с врагом", который запрещает штатам вести торговлю со странами, ведущими враждебную по отношению к Вашингтону политику. По состоянию на 2017 год, единственным государством, которое до сих пор попадает под действие этого документа, является Куба. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Стивен Мнучин заявил, что подготовил указ, предусматривающий санкции против стран, которые ведут торговлю с Корейской народно-демократической республикой, и готов передать его на подпись президенту страны Дональду Трампу. 

Теги материала: Трамп, США, Куба, эмбарго, торг, Вашингтон
Новости СМИ2
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