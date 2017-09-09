США продлили торговое эмбарго против Кубы

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 8 сентября, продлил действие торгового эмбарго в отношении Кубы сроком на один год. О соответствующем факте сказано в меморандуме президента США, которое было обнародовано на официальном сайте Белого дома.

"Я принял решение о том, что продолжение действия (эмбарго - ред.) в отношении Кубы на один год соответствует национальным интересам Соединенных Штатов Америки", - написал Дональд Трамп в меморандуме.

Кроме того, в официальном документе отмечается, что срок действующего эмбарго должен был завершиться в четверг, 14 сентября текущего года.

"Я продолжу его на год, до 14 сентября 2018 года", - отмечается в официальном документе президента.

Стоит отметить, торговое эмбарго действует в США в рамках подписанного в 1917 году "Закона о торговле с врагом", который запрещает штатам вести торговлю со странами, ведущими враждебную по отношению к Вашингтону политику. По состоянию на 2017 год, единственным государством, которое до сих пор попадает под действие этого документа, является Куба.