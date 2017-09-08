Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Правительство Сирии отвергает свою причастность к использованию химоружия
08.09.2017 21:44

Правительство Сирии отвергает свою причастность к использованию химоружия

В пятницу, 8 сентября, правительство Сирии заявило, что не имеет никакого отношения к использованию химического оружия в Идлибе, сообщает Newsone.

"Сирийское правительство отрицает отчет ООН, в котором Сирия обвиняется в использовании зарина во время атаки в апреле, в результате которого погибли более 80 людей", - рассказали в правительстве.

По данным источника, Дамаск направил письмо в ООН с утверждением, что "Сирия не использует и не будет использовать токсичные газы против своего народа, потому что у них их нет в первую очередь".

Стоит отметить, что следователи по военным преступлениям ООН зафиксировали использование химического оружия со стороны сирийских сил более двух десятков раз в течении шестилетнего конфликта.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в ООН рассказали, сколько раз армия Башара Асада применяла химоружие в Сирии.

 

Теги материала: запрещенное оружие, Сирия, ООН, Дамаск, химическое оружие
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В ООН рассказали, сколько раз армия Асада применяла химоружие в Сирии
Важное
В ООН рассказали, сколько раз армия Асада применяла химоружие в Сирии
Россия направила в Совбез ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе
Важное
Россия направила в Совбез ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе
Президент Венесуэлы отказался от выступления в Совете ООН по правам человека
Важное
Президент Венесуэлы отказался от выступления в Совете ООН по правам человека
Стало известно, когда Украина поднимет в ООН вопрос о миротворцах на Донбассе
Важное
Стало известно, когда Украина поднимет в ООН вопрос о миротворцах на Донбассе
МИД Украины о миротворцах на Донбассе: Обсуждать этот вопрос с ОРДЛО не будем
Важное
МИД Украины о миротворцах на Донбассе: Обсуждать этот вопрос с ОРДЛО не будем
В "ДНР" заявили о готовности обсуждать вопрос о миротворцах на Донбассе
Важное
В "ДНР" заявили о готовности обсуждать вопрос о миротворцах на Донбассе

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017
Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика