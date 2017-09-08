Правительство Сирии отвергает свою причастность к использованию химоружия

MIGnews.com.ua

В пятницу, 8 сентября, правительство Сирии заявило, что не имеет никакого отношения к использованию химического оружия в Идлибе, сообщает Newsone .

"Сирийское правительство отрицает отчет ООН, в котором Сирия обвиняется в использовании зарина во время атаки в апреле, в результате которого погибли более 80 людей", - рассказали в правительстве.

По данным источника, Дамаск направил письмо в ООН с утверждением, что "Сирия не использует и не будет использовать токсичные газы против своего народа, потому что у них их нет в первую очередь".

Стоит отметить, что следователи по военным преступлениям ООН зафиксировали использование химического оружия со стороны сирийских сил более двух десятков раз в течении шестилетнего конфликта.