Правительство Сирии отвергает свою причастность к использованию химоружия

В пятницу, 8 сентября, правительство Сирии заявило, что не имеет никакого отношения к использованию химического оружия в Идлибе, сообщает Newsone.
"Сирийское правительство отрицает отчет ООН, в котором Сирия обвиняется в использовании зарина во время атаки в апреле, в результате которого погибли более 80 людей", - рассказали в правительстве.
По данным источника, Дамаск направил письмо в ООН с утверждением, что "Сирия не использует и не будет использовать токсичные газы против своего народа, потому что у них их нет в первую очередь".
Стоит отметить, что следователи по военным преступлениям ООН зафиксировали использование химического оружия со стороны сирийских сил более двух десятков раз в течении шестилетнего конфликта.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в ООН рассказали, сколько раз армия Башара Асада применяла химоружие в Сирии.