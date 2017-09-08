Украинку избрали сенатором штата Индиана

MIGnews.com.ua

В пятницу, 8 сентября, в США американку украинского происхождения Викторию Спартц избрали новым сенатором штата Индиана в США, сообщает Корреспондент .

По данным источника, Спартц должна заменить на посту 72-летнего сенатора Люка Кенли, который уходит на пенсию.

Стоит отметить, что украинка победила шестерых довольно сильных и авторитетных кандидатов, включая Дэна Шмидта, который ранее работал с бывшим губернатором Майком Пенсом, а также Меган Уайлз, президента Совета города Ноблсвиль, чью кандидатуру поддержал бывший сенатор Кенли.

Кроме этого, Виктория переехала в США 17 лет назад. Она является магистром по профессиональной бухгалтерии Университета Индианы и теперь там преподает. Ранее работала в бизнесе и государственных учреждениях, включая должность главного чиновника по финансам Службы прокурора Индианы.