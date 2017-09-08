В Минобразования назвали количество учеников, обучающихся на других языках

MIGnews.com.ua

В Украине только 10% учеников обучаются на других языках. Такое заявление сделал заместитель министра образования и науки Павел Хобзей в эфире "Общественного радио".

"На польском языке есть пять школ, на венгерском около 176, на румынском чуть больше, потому что они есть на Закарпатье и в Черновицкой области, но это тоже менее 200. Несколько школ на молдавском, одна на словацком в Ужгороде. Сейчас мы делаем школу на крымскотатарском языке", - отметил замглавы Минобразования.

При этом он подчеркнул. что в некоторых регионах только 40% учеников могут сдавать ВНО с украинского языка, поскольку в школах преподают на других языках, а украинский изучают только как предмет.

"Эта ситуация очень настораживает, потому что мы фактически не даем этим людям возможности реализоваться в родном государстве. Поэтому парламент принял решение, что с 2020 года право учиться на языке меньшинства будут иметь только в дошкольных учреждениях и в начальных школах. В основной школе с 5 по 9 класс и старшей профильной с 10 по 11 (а в будущем по 12-й) обучение общеобразовательным предметам будет осуществляться на украинском языке, но параллельно будет изучение языка, литературы, истории национального меньшинства языком национального меньшинства", - заявил Хобзей.