Клыха вернули в колонию в Верхнеуральске

Украинского политзаключенного Станислава Клыха вновь доставили в колонию в Верхнеуральске. Об этом сообщила правозащитница Мария Томак на своей странице в Facebook.
По полученным данным, к украинцу уже приходил местный адвокат.
"Станислав Клых окончательно нашелся. Его вернули в колонию в Верхнеуральске. Вчера его посещал местный адвокат, который занимается Станиславом (контролирует состояние, условия содержания) по просьбе челябинских правозащитников, к которым, в свою очередь, обратилась мама Станислава Клыха Тамара Ивановна", - отметила правозащитница.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, украинский политзаключенный Станислав Клых в настоящее время находится в психиатрической больнице в Магнитогорске. По словам украинского омбудсмена Валерии Лутковской, Клыха доставили в медучреждение по его согласию.