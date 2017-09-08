Клыха вернули в колонию в Верхнеуральске

MIGnews.com.ua

Украинского политзаключенного Станислава Клыха вновь доставили в колонию в Верхнеуральске. Об этом сообщила правозащитница Мария Томак на своей странице в Facebook.

По полученным данным, к украинцу уже приходил местный адвокат.

"Станислав Клых окончательно нашелся. Его вернули в колонию в Верхнеуральске. Вчера его посещал местный адвокат, который занимается Станиславом (контролирует состояние, условия содержания) по просьбе челябинских правозащитников, к которым, в свою очередь, обратилась мама Станислава Клыха Тамара Ивановна", - отметила правозащитница.