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Во Франции прокомментировали возможность введения миротворцев на Донбасс
08.09.2017 17:57

Во Франции прокомментировали возможность введения миротворцев на Донбасс

Вопрос о введении миротворческой миссии ООН в зону конфликта на востоке Украины необходимо тщательно изучить. Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет УНИАН.

Мы ознакомились с большим интересом с инициативой РФ по контингенту ООН, обеспечению безопасности ОБСЕ, которые там работают. Мы сейчас рассмотрим эту инициативу с большим вниманием. Подобные решения требуют обстоятельного изучения с нашей стороны и с украинской стороны. Дополнительных комментариев по этому поводу не будет, - заявил французский министр.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в зону конфликта на востоке Украины необходимо ввести не миротворцев ООН, а миссию по охране наблюдателей ОБСЕ.

Теги материала: Франция, МИД, Донбасс, миротворцы
Новости СМИ2
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