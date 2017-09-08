Во Франции прокомментировали возможность введения миротворцев на Донбасс

MIGnews.com.ua

Вопрос о введении миротворческой миссии ООН в зону конфликта на востоке Украины необходимо тщательно изучить. Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет УНИАН.

Мы ознакомились с большим интересом с инициативой РФ по контингенту ООН, обеспечению безопасности ОБСЕ, которые там работают. Мы сейчас рассмотрим эту инициативу с большим вниманием. Подобные решения требуют обстоятельного изучения с нашей стороны и с украинской стороны. Дополнительных комментариев по этому поводу не будет, - заявил французский министр.