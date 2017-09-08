Парламент Молдовы обвинил Додона в злоупотребляет своими полномочиями

MIGnews.com.ua

Президент Молдовы Игорь Додон злоупотребляет своими полномочиями. Такое заявление сделал спикер парламента Молдовы Андриан Канду, пишет Корреспондент .

"Думаю, что президент злоупотребляет некоторыми инструментами, которые предоставляет ему закон, и ошибочно понимает атрибуты верховного главнокомандующего армии", - заявил Канду.

Вместе с тем политик сообщил о намерении настаивать во время заседания Высшего совета безопасности на том, чтобы в повестку "был включен и аспект злоупотребления президентом Додоном в отношении военных учений, а также ущерба, который наносится национальной безопасности и армии".