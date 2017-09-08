Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Парламент Молдовы обвинил Додона в злоупотребляет своими полномочиями
08.09.2017 16:44

Парламент Молдовы обвинил Додона в злоупотребляет своими полномочиями

Президент Молдовы Игорь Додон злоупотребляет своими полномочиями. Такое заявление сделал спикер парламента Молдовы Андриан Канду, пишет Корреспондент.

"Думаю, что президент злоупотребляет некоторыми инструментами, которые предоставляет ему закон, и ошибочно понимает атрибуты верховного главнокомандующего армии", - заявил Канду.

Вместе с тем политик сообщил о намерении настаивать во время заседания Высшего совета безопасности на том, чтобы в повестку "был включен и аспект злоупотребления президентом Додоном в отношении военных учений, а также ущерба, который наносится национальной безопасности и армии".

Как сообщал MIGnews.com.ua, власти Молдовы не пустили в страну российскую и югоосетинской делегации, которые направлялась в Приднестровье. Военная делегация, в том числе российский генерал Александр Владимиров, ехала в оккупированный Россией Приднестровский район Молдовы.

Теги материала: Молдова, президент, полномочия, превышение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [32] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Оппозиция Кении назвала условия участия в выборах президента
Важное
Оппозиция Кении назвала условия участия в выборах президента
Порошенко и Гройсман прокомментировали принятие закона об образовании
Важное
Порошенко и Гройсман прокомментировали принятие закона об образовании
Из Молдовы выслали российскую военную делегацию
Важное
Из Молдовы выслали российскую военную делегацию
Рабинович: Между президентом и премьером пробежала черная пантера
Важное
Рабинович: Между президентом и премьером пробежала черная пантера
СБУ расследует несколько покушений на Порошенко
Важное
СБУ расследует несколько покушений на Порошенко
Рабинович: Демократии не помешает убрать пост президента и проводить референдумы
Важное
Рабинович: Демократии не помешает убрать пост президента и проводить референдумы

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017
Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика