Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Лавров предложил ввести на Донбасс не миротворцев, а охранников для ОБСЕ
08.09.2017 15:54

Лавров предложил ввести на Донбасс не миротворцев, а охранников для ОБСЕ

В зону конфликта на востоке Украины необходимо ввести не миротворцев ООН, а миссию по охране наблюдателей ОБСЕ. ТАкое заявление сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, пишут РИА Новости.

"Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой минских договоренностей", - заявил председатель российского внешнеполитического ведомства на переговорах с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

По словам министра РФ, состав данной миссии должны определять стороны конфликта - украинские власти и незаконные вооруженные формирования.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН на востоке Украины должна соответствовать ряду критериев.

 

Теги материала: Сергей Лавров, Россия, Донбасс, миротворцы
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [22] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Во Франции прокомментировали возможность введения миротворцев на Донбасс
Важное
Во Франции прокомментировали возможность введения миротворцев на Донбасс
В НАТО назвали Россию одним из главных источников опасности
Важное
В НАТО назвали Россию одним из главных источников опасности
В МИД Украины выразили протест из-за задержания в России Павла Гриба
Важное
В МИД Украины выразили протест из-за задержания в России Павла Гриба
Украина потребовала от России перестать запугивать наблюдателей СММ
Важное
Украина потребовала от России перестать запугивать наблюдателей СММ
В СБУ заявили о готовности к компромиссу в вопросе обмена пленными
Важное
В СБУ заявили о готовности к компромиссу в вопросе обмена пленными
Япония хочет заключить мирный договор с Россией
Важное
Япония хочет заключить мирный договор с Россией

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017
Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика