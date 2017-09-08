Лавров предложил ввести на Донбасс не миротворцев, а охранников для ОБСЕ

MIGnews.com.ua

В зону конфликта на востоке Украины необходимо ввести не миротворцев ООН, а миссию по охране наблюдателей ОБСЕ. ТАкое заявление сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, пишут РИА Новости .

"Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой минских договоренностей", - заявил председатель российского внешнеполитического ведомства на переговорах с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

По словам министра РФ, состав данной миссии должны определять стороны конфликта - украинские власти и незаконные вооруженные формирования.