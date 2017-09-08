Лавров предложил ввести на Донбасс не миротворцев, а охранников для ОБСЕ

В зону конфликта на востоке Украины необходимо ввести не миротворцев ООН, а миссию по охране наблюдателей ОБСЕ. ТАкое заявление сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, пишут РИА Новости.
"Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой минских договоренностей", - заявил председатель российского внешнеполитического ведомства на переговорах с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
По словам министра РФ, состав данной миссии должны определять стороны конфликта - украинские власти и незаконные вооруженные формирования.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН на востоке Украины должна соответствовать ряду критериев.