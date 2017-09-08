Глава сельсовета Волынской области попался на взятке в 60 тысяч гривен

В Волынской области глава одного из сельских советов Гороховского района попался на взятке в 60 тысяч гривен. Такое заявление сделали в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
"Прокуратурой совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и оперативными работниками Управления защиты экономики в области департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили председателя одного из сельсоветов Гороховского района Волынской области на вымогательстве неправомерной выгоды в сумме 60 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
По полученным данным, чиновник требовал деньги за предоставление юридическому лицу в пользование земельного участка площадью 3 га для дальнейшего размещения на нем завода по производству минеральной воды.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава одного из сельских советов Миланского района был задержан сотрудниками Управления защиты экономики в Житомирской области Департамента защиты экономики Национальной полиции, Следственного управления Главного управления Национальной полиции и прокуратуры области во время получения взятки.