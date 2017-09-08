Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Глава сельсовета Волынской области попался на взятке в 60 тысяч гривен
08.09.2017 15:44

Глава сельсовета Волынской области попался на взятке в 60 тысяч гривен

В Волынской области глава одного из сельских советов Гороховского района попался на взятке в 60 тысяч гривен. Такое заявление сделали в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

"Прокуратурой совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и оперативными работниками Управления защиты экономики в области департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили председателя одного из сельсоветов Гороховского района Волынской области на вымогательстве неправомерной выгоды в сумме 60 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

По полученным данным, чиновник требовал деньги за предоставление юридическому лицу в пользование земельного участка площадью 3 га для дальнейшего размещения на нем завода по производству минеральной воды.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава одного из сельских советов Миланского района был задержан сотрудниками Управления защиты экономики в Житомирской области Департамента защиты экономики Национальной полиции, Следственного управления Главного управления Национальной полиции и прокуратуры области во время получения взятки.

Теги материала: Волынь, взятка, прокуратура, задержание
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В МИД Украины выразили протест из-за задержания в России Павла Гриба
Важное
В МИД Украины выразили протест из-за задержания в России Павла Гриба
В Житомирской области задержали главу сельсовета на взятке
Важное
В Житомирской области задержали главу сельсовета на взятке  Фоторепортаж
Суд по рассмотрению жалобы на меру пресечения сына Шуфрича перенесли
Важное
Суд по рассмотрению жалобы на меру пресечения сына Шуфрича перенесли
Эксперт: Кличко инициировал системные "чистки" коррупционеров в столице - начались аресты
Важное
Эксперт: Кличко инициировал системные "чистки" коррупционеров в столице - начались аресты
Сотрудники КГГА вместе с правоохранителями поймали чиновника Киевсовета
Важное
Сотрудники КГГА вместе с правоохранителями поймали чиновника Киевсовета
Военная прокуратура передала в суд дело о хищениях на проекте "Стена"
Важное
Военная прокуратура передала в суд дело о хищениях на проекте "Стена"

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017
Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика