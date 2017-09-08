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Геращенко закрыла заседание парламента
08.09.2017 14:42

Геращенко закрыла заседание парламента

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко закрыла утреннее пленарное заседание парламента, пишет РБК-Украина.

"Утреннее пленарное заседание Верховной Рады Украины я объявляю закрытым", - заявила Геращенко.

При этом она подчеркнула, что в следующий раз парламентарии соберутся в сессионном зале 19 сентября для рассмотрения поправок в судебную реформу.

Стоит отметить, что сегодня в парламенте рассмотрели не менее 200 поправок в судебную реформу, а именно к законопроекту №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в пятницу, 8 сентября, открыл пленарное заседание. В сессионном зале зарегистрировались 334 народных избранника.

Теги материала: Верховная Рада, судебная реформа, Ирина Геращенко
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