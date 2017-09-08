Геращенко закрыла заседание парламента

MIGnews.com.ua

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко закрыла утреннее пленарное заседание парламента, пишет РБК-Украина .

"Утреннее пленарное заседание Верховной Рады Украины я объявляю закрытым", - заявила Геращенко.

При этом она подчеркнула, что в следующий раз парламентарии соберутся в сессионном зале 19 сентября для рассмотрения поправок в судебную реформу.

Стоит отметить, что сегодня в парламенте рассмотрели не менее 200 поправок в судебную реформу, а именно к законопроекту №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".