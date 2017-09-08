В НАТО назвали Россию одним из главных источников опасности

MIGnews.com.ua

Российская Федерация является одной из стран, который представляют наибольшую опасность. Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря НАТО Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен во время открытия центра по противодействию гибридным угрозам, передает Yle.

"Россия - одна из главных стран, по которой мы наблюдаем. В качестве примеров можно привести аннексию Крыма, события на востоке Украины и кибератаки против Демократической партии США. Россия является одним из главных источников опасности, но не единственным", - заявил Лорингхофен.