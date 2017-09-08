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В НАТО назвали Россию одним из главных источников опасности
08.09.2017 13:59

В НАТО назвали Россию одним из главных источников опасности

Российская Федерация является одной из стран, который представляют наибольшую опасность. Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря НАТО Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен во время открытия центра по противодействию гибридным угрозам, передает Yle.

"Россия - одна из главных стран, по которой мы наблюдаем. В качестве примеров можно привести аннексию Крыма, события на востоке Украины и кибератаки против Демократической партии США. Россия является одним из главных источников опасности, но не единственным", - заявил Лорингхофен.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Североатлантический альянс направит троих наблюдателей в Беларусь, где будут проходить военные учения "Запад-2017". По полученным данным, один представитель Альянса прибудет на "Дни посетителей", связанные с учениями, в России. Еще двое представителей поедут в Беларусь.

Теги материала: НАТО, Крым, аннексия, опасность, Россия
Новости СМИ2
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