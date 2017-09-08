В Румынии выступили против образовательной реформы в Украине

В Румынии обеспокоены принятием Верховной Рады Украины законопроекта об образовании. Об этом заявили в пресс-службе министерства иностранных дел Румынии.
По мнению румынских дипломатов, принятый законопроект нарушает права румынского меньшинства учиться на своем родном языке.
В связи с этим тема обучения на румынском языке в Украине будет включена в повестку дня госсекретаря Виктора Микулы, который на следующей неделе отправится в Киев, - заявили в румынском МИДе.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, власти Венгрии выразили решительный протест против нового закона "Об образовании", который Верховная Рада Украины приняла во вторник, 5 сентября. Правительство страны считает, что принятие указанного закона "лишает национальные меньшинства, проживающие в стране, фактически обучения на родном языке".