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В Румынии выступили против образовательной реформы в Украине
08.09.2017 12:44

В Румынии выступили против образовательной реформы в Украине

В Румынии обеспокоены принятием Верховной Рады Украины законопроекта об образовании. Об этом заявили в пресс-службе министерства иностранных дел Румынии.

По мнению румынских дипломатов, принятый законопроект нарушает  права румынского меньшинства учиться на своем родном языке.

В связи с этим тема обучения на румынском языке в Украине будет включена в повестку дня госсекретаря Виктора Микулы, который на следующей неделе отправится в Киев, - заявили в румынском МИДе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, власти Венгрии выразили решительный протест против нового закона "Об образовании", который Верховная Рада Украины приняла во вторник, 5 сентября. Правительство страны считает, что принятие указанного закона "лишает национальные меньшинства, проживающие в стране, фактически обучения на родном языке".

 

Теги материала: Румыния, образование, реформа, Украина
Новости СМИ2
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