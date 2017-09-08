Венгрия заявила, что не поменяет позицию по отношению квот на мигрантов

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство страны не изменит свою позицию касательно иммиграции после отклонения Высшим судом Европейского союза иска Венгрии и Словакии против квот мигрантов. Об этом сообщает Reuters .

"Мы должны принять во внимание постановление, поскольку мы не можем подорвать основы ЕС, а уважение закона - основа ЕС, но в то же время это решение не является основанием для нас менять нашу политику, которая отвергает мигрантов", - сказал он.

Отвечая на письмо президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера с отказом в финансировании пограничной стены, Орбан указал, что создание связи между вопросами об иммиграции и финансовой поддержкой стран-членов противоречит правилам Европейского союза и является "аморальным".