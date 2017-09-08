Рева назвал размер минимальной зарплаты после принятия пенсионной реформы

MIGnews.com.ua

Глава Министерства социальной политики Андрей Рева заявил, что правительство предложит повысить минимальную заработную плату до 3 764 гривен после того, как пенсионная реформа будет принята. Такое заявление он сделал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

"Первый шаг после того как мы проголосуем за реформу, это повышение базового размера заработной платы до 3 764 гривен", - сказал министр социальной политики.

Также Рева отметил, что власти хотят осовременить минимальную зарплату по единому принципу, без применения коэффициентов.