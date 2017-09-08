Рева назвал размер минимальной зарплаты после принятия пенсионной реформы

Глава Министерства социальной политики Андрей Рева заявил, что правительство предложит повысить минимальную заработную плату до 3 764 гривен после того, как пенсионная реформа будет принята. Такое заявление он сделал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.
"Первый шаг после того как мы проголосуем за реформу, это повышение базового размера заработной платы до 3 764 гривен", - сказал министр социальной политики.
Также Рева отметил, что власти хотят осовременить минимальную зарплату по единому принципу, без применения коэффициентов.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что украинские учителя в следующем году будут получать повышенные на 25% зарплаты.