МИД Украины проверяет информацию о переводе Сенцова в Иркутск

MIGnews.com.ua

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном переводе украинского режиссера, который был осужден в Российской Федерации, Олега Сенцова в колонию в Иркутске. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

"МИД проверяет информацию о переводе О.Сенцова. В очередной раз требуем освобождения укринского политзаключенного", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в российском городе Якутск, возле колонии, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова, появился транспарант с требованием его освобождения.