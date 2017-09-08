МИД Украины проверяет информацию о переводе Сенцова в Иркутск

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном переводе украинского режиссера, который был осужден в Российской Федерации, Олега Сенцова в колонию в Иркутске. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter.
"МИД проверяет информацию о переводе О.Сенцова. В очередной раз требуем освобождения укринского политзаключенного", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в российском городе Якутск, возле колонии, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова, появился транспарант с требованием его освобождения.
Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов, который в настоящее время находится в незаконном заключении в Российской Федерации, отмечает день рождения. В связи с этим президент Украины Петр Порошенко передал режиссеру подарок.