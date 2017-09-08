Мадуро создаст новую мировую валюту, чтобы избавиться от доллара

MIGnews.com.ua

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Конституционной ассамблее заявил, что создаст новую мировую валюту, которая станет альтернативой доллару. Об этом сообщает Reuters .

"Венесуэла введет новую международную платежную систему и создаст валютную корзину для освобождения от доллара", - сказал он.

Лидер страны добавил, что планирует создать валютную корзину из свободно конвертируемых валют, включая юань, иену и рупии.

На следующей неделе официальный механизм обмена в Венесуэле начнет использовать валютную корзину других стран.