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Мадуро создаст новую мировую валюту, чтобы избавиться от доллара
08.09.2017 11:30

Мадуро создаст новую мировую валюту, чтобы избавиться от доллара

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Конституционной ассамблее заявил, что создаст новую мировую валюту, которая станет альтернативой доллару. Об этом сообщает Reuters.

"Венесуэла введет новую международную платежную систему и создаст валютную корзину для освобождения от доллара", - сказал он.

Лидер страны добавил, что планирует создать валютную корзину из свободно конвертируемых валют, включая юань, иену и рупии.

На следующей неделе официальный механизм обмена в Венесуэле начнет использовать валютную корзину других стран.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Венесуэлы Николас Мадуро отменил выступление в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека, которое запланировал ранее. Вместо президента, в Совете Организации Объединенных Наций выступит глава Министерства иностранных дел Арреаса Монтсеррат.

Теги материала: Венесуэла, Мадуро, валюта, платежная система
Новости СМИ2
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