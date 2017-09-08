В МИД Украины выразили протест из-за задержания в России Павла Гриба

MIGnews.com.ua

В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест из-за задержания в России 19-летнего украинца Павла Гриба и его содержания в СИЗО Краснодара.

"МИД Украины требует от российской стороны безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов ​​к задержанному гражданину Украины Грибу, предоставить исчерпывающую информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания, условиях содержания и обеспечить его немедленное возвращение в Украину", - отметили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем в МИДе подчеркнули, что осуждают преследование со стороны РФ граждан Украины на своей территории, а также за ее пределами, и осуждение по сфабрикованным политически мотивированным делами.