В МИД Украины выразили протест из-за задержания в России Павла Гриба

В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест из-за задержания в России 19-летнего украинца Павла Гриба и его содержания в СИЗО Краснодара.
"МИД Украины требует от российской стороны безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов к задержанному гражданину Украины Грибу, предоставить исчерпывающую информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания, условиях содержания и обеспечить его немедленное возвращение в Украину", - отметили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.
Вместе с тем в МИДе подчеркнули, что осуждают преследование со стороны РФ граждан Украины на своей территории, а также за ее пределами, и осуждение по сфабрикованным политически мотивированным делами.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что пропавший в августе в Беларуси сын украинского офицера, 19-летний граждан Украины Павел Гриб находится в управлении Федеральной службы безопасности России в Краснодаре.