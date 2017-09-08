Трамп не исключает военных действий США против Северной Кореи

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом заявил, что военные действия страны против Северной Кореи возможны, хотя и нежелательны. Об этом сообщает Reuters .

"Военные действия точно были бы вариантом. Неизбежны ли они? Ничто не неизбежно", - сказал глава американского государства.

Кроме того, президент добавил, что предпочел бы не применять военные меры, однако, если это произойдет, то для Северной Кореи наступит "очень грустный день".