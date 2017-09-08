Трамп не исключает военных действий США против Северной Кореи

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом заявил, что военные действия страны против Северной Кореи возможны, хотя и нежелательны. Об этом сообщает Reuters.
"Военные действия точно были бы вариантом. Неизбежны ли они? Ничто не неизбежно", - сказал глава американского государства.
Кроме того, президент добавил, что предпочел бы не применять военные меры, однако, если это произойдет, то для Северной Кореи наступит "очень грустный день".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, руководитель министерства финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин заявил, что подготовил указ, предусматривающий санкции против стран, которые ведут торговлю с Корейской Народно-Демократической Республикой, и готов передать его на подпись президенту страны Дональду Трампу.