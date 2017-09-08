Верховная Рада 08.09.17. ТРАНСЛЯЦИЯ

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в пятницу, 8 сентября, открыл пленарное заседание.
"Утреннее пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю открытым", - сказал он.
В сессионном зале зарегистрировались 334 народных избранника.
Сегодня депутаты продолжат рассмотрение законопроекта № 6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".
Помимо этого запланировано объявление депутатских запросов.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко в четверг, 7 сентября, прибыл в Верховную Раду. В сессионном зале украинский глава государства выступает с посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.