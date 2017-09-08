Верховная Рада 08.09.17. ТРАНСЛЯЦИЯ

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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в пятницу, 8 сентября, открыл пленарное заседание.

"Утреннее пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю открытым", - сказал он.

В сессионном зале зарегистрировались 334 народных избранника.

Сегодня депутаты продолжат рассмотрение законопроекта № 6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".

Помимо этого запланировано объявление депутатских запросов.