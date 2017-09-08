В США суд отменил временный запрет на прием беженцев

MIGnews.com.ua

Решение президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд беженцев в страну было отвергнуто апелляционным судом Соединенных Штатов Америки в Нью-Йорке. Об этом сообщает Радио Свобода .

Также апелляционный суд признал недействительным указ Трампа о запрете на въезд беженцев и других людей из шести стран, которые являются преимущественно мусульманскими, указав, что беженцы, имеющие "добросовестные" отношения с соответствующими ведомствами США, должны быть допущены в страну.

Помимо этого суд постановил, что близких родственников легальных жителей Соединенных Штатов Америки необходимо освободить от 90-дневного запрета Трампа на прием людей, которые прибывают из Ирана, Судана, Сирии, Ливии, Сомали и Йемена.