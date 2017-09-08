Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
В США суд отменил временный запрет на прием беженцев
08.09.2017 10:00

В США суд отменил временный запрет на прием беженцев

Решение президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд беженцев в страну было отвергнуто апелляционным судом Соединенных Штатов Америки в Нью-Йорке. Об этом сообщает Радио Свобода.

Также апелляционный суд признал недействительным указ Трампа о запрете на въезд беженцев и других людей из шести стран, которые являются преимущественно мусульманскими, указав, что беженцы, имеющие "добросовестные" отношения с соответствующими ведомствами США, должны быть допущены в страну.

Помимо этого суд постановил, что близких родственников легальных жителей Соединенных Штатов Америки необходимо освободить от 90-дневного запрета Трампа на прием людей, которые прибывают из Ирана, Судана, Сирии, Ливии, Сомали и Йемена.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Соединенных Штатах Америки в силу вступил закон, который предусматривает введение ограничений на въезд для жителей шести, преимущественно мусульманских, стран и приостановку приема беженцев.

Теги материала: США, апелляция, суд, беженцы, мигранты, Дональд Трамп
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [22] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Венгрия заявила, что не поменяет позицию по отношению квот на мигрантов
Важное
Венгрия заявила, что не поменяет позицию по отношению квот на мигрантов
Трамп не исключает военных действий США против Северной Кореи
Важное
Трамп не исключает военных действий США против Северной Кореи
Конституционный суд приостановил действие закона о референдуме в Каталонии
Важное
Конституционный суд приостановил действие закона о референдуме в Каталонии
ГПУ обжалует меры пресечения подозреваемым в стрельбе в Княжичах
Важное
ГПУ обжалует меры пресечения подозреваемым в стрельбе в Княжичах
Суд запретил сыну Шуфрича два месяца садиться за руль
Важное
Суд запретил сыну Шуфрича два месяца садиться за руль
Суд по рассмотрению жалобы на меру пресечения сына Шуфрича перенесли
Важное
Суд по рассмотрению жалобы на меру пресечения сына Шуфрича перенесли

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017
Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017
Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика