Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в воскресенье, 10 сентября, поедет в Польшу, для того чтобы поддержать бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. Такое заявление она сделала в эфире телеканала NewsOne.

"Я обязательно поддержу Михо Саакашвили лично. Я поеду. Он 10 сентября собирается просто мирно прийти и предъявить письмо, где есть основания того, что он имеет право жить в Украине, даже если его лишили гражданства. И он имеет право пойти в украинский суд и выяснить: его честно лишили гражданства или нет. Я хочу рядом с ним стать, несмотря на то, что мы политические конкуренты, для того чтобы показать, что политическая конкуренция не может использовать все грязные методы политических репрессий, которые сделал действующий президент в отношении бывшего президента Грузии", - подчеркнула политик.

Кроме того, глава партии "Батькивщина" добавила, что готова поехать в Польшу, чтобы поддержать бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации.

"Вы знаете, что господин Саакашвили не может пересечь границу и зайти на территорию Украины. Поэтому, безусловно, я буду его поддерживать там, где будет он. Он будет на территории Польши", - отметила Тимошенко.