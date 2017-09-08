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Конституционный суд приостановил действие закона о референдуме в Каталонии
08.09.2017 09:07

Конституционный суд приостановил действие закона о референдуме в Каталонии

Действие закона о референдуме про независимость, который накануне принял парламент Каталонии, было приостановлено Конституционным судом Испании. Об этом сообщает EFE.

Конституционный суд принял к рассмотрению четыре апелляции, которые подали испанские власти. Данные апелляции ставят под вопрос правомерность законов, регулирующих порядок отделения автономного региона от остальной части страны.

Также официальный Мадрид заявляет, что документ, который парламент Каталонии принял в среду, 6 сентября, нарушает конституцию. Правительство аргументирует свою позицию судебным вердиктом от 2015 года о том, что любые действия, подрывающие единство государства, недопустимы.

Действие закона о референдуме останется "замороженным", пока Конституционный суд не вынесет вердикт по апелляциям властей Испании.

В то же время, парламент Каталонии в ночь на пятницу, 8 сентября, одобрил закон "О юридическом переходе", сообщает El Pais.

Документ поддержал 71 чиновник, против выступили десять депутатов. Закон, который должен выполнять функции временной конституции, вступит в силу в том случае, если на референдуме победят сторонники независимости Каталонии.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что власти страны просят конституционный суд приостановить решение правительства Каталонии о проведении 1 октября референдума о независимости.

Теги материала: Испания, Каталония, Конституционный суд, референдум, независимость, закон
Новости СМИ2
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