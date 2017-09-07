Украина и Польша продемонстрировали совместный танк, созданный по стандартам НАТО

MIGnews.com.ua

Танк ПТ-17, который является результатом глубокой модернизации танка Т-72 специалистами из Украины и Польши, был представлен на международной выставке оборонной промышленности MSPO-2017 для того, чтобы продемонстрировать его Министерству обороны Польши, выступающим потенциальным заказчиком. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Совместную работу по модернизации танка Т-72 начали еще в апреле этого года в рамках заключенных договоров между "Укроборонпромом" и польской компанией Zaklady Mechaniczne "Bumar - Labedy" S.A.

Чтобы воплотить в жизнь проект "Укроборонпром" разработал и предоставил автоматы заряжания, новый двигатель, трансмиссию, совершил модернизацию моторно-трансмиссионного отделения танка, новейшие орудия калибра 120 мм, систему управления огнем, вспомогательную силовую установку, систему динамической защиты, демонстрационного образца башни. Указанные разработки создали в соответствии со стандартами НАТО.

"Этот проект является четким сигналом и демонстрацией способности Украины принимать участие в таких масштабных и технологически сложных проектах. Важным элементом этой кооперации является то, что будущий танк будет создан в соответствии со стандартами НАТО, а украинцы разработали и готовы изготавливать ключевые компоненты соответствии с этими стандартами . Это свидетельствует не только о наличии научно-технологического и производственного потенциала, а о том, что подобные системы и стандарты в будущем могут быть с легкостью интегрированы и внедрении на другой ук й технике. Это также может стать началом обновления украинской армии "натовской" техникой ", - заявил Генеральный директор "Укроборонпрома" Роман Романов.

Также сообщается, что в том случае, если Министерство обороны Польши примет положительно решение о приобретении танков, предприятия Украины смогут участвовать в проекте перевооружение польской армии, что предварительно оценивается в несколько сотен миллионов долларов.