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Венгерское правительство осудило украинский закон "Об образовании"
07.09.2017 20:52

Венгерское правительство осудило украинский закон "Об образовании"

Власти Венгрии выразили решительный протест против нового закона "Об образовании", который Верховная Рада Украины приняла во вторник, 5 сентября. Об этом сообщается на правительственном портале Венгрии.

"Правительство Венгрии решительно стоит на стороне закарпатских венгров. Венгерское правительство также ожидает, что Украина пересмотрит и откорректирует закон таким образом, чтобы от этого не пострадали права нацменьшинств, в том числе венгров", - говорится в сообщении.

Правительство страны считает, что принятие указанного закона "лишает национальные меньшинства, проживающие в стране, фактически обучения на родном языке". Власти уверены, что закон принят вопреки Конституции Украины и является "беспрецедентным нарушением в отношении прав меньшинств, в том числе венгров", которых в Украине живет приблизительно 150 тысяч.

Кроме того, отмечается, что разрешение изучать язык национальных меньшинств только в детских садах и начальных классах является нарушением основных прав меньшинств и международного договора о венгерско-украинском добрососедстве.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко поприветствовал принятие новой редакции закона об образовании.

Теги материала: Украина, Верховная Рада, закон, образование, Венгрия
Новости СМИ2
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