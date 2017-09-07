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Украина потребовала от России перестать запугивать наблюдателей СММ
07.09.2017 20:37

Украина потребовала от России перестать запугивать наблюдателей СММ

Министерство иностранных дел Украины осудило постоянные ограничения и провокации против членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ со стороны Российской Федерации и подконтрольных ей боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Их цель очевидна - сокрытие ответственности Кремля за разжигание конфликта и блокирования выполнения Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что практически все грубые нарушения свободы передвижения наблюдателей зафиксированы на территории временно неподконтрольной Украине территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Данная информация подтверждена тематическим докладом СММ "Ограничение свободы передвижения и другие препятствия в выполнении мандата СММ".

"Особое беспокойство вызывают сообщения о враждебном отношении пророссийских боевиков к наблюдателям СММ, что иногда сопровождались насилием", - добавили в министерстве.

Также в докладе сообщается, что "гибель одного из членов патруля СММ во время инцидента, произошедшего 23 апреля около Пришиба, стала самым серьезным последствием всех угроз и рисков, с которыми сталкиваются наблюдатели Миссии в такой опасной среде".

Подобные ограничения со стороны российских гибридных сил применяются во время попыток членов миссии попасть на неконтролируемые участки российско-украинской границы. Только с января по июнь этого года СММ сообщала о 40 таких случаях.

"Такие действия РФ является грубым нарушением ст.4 Минского протокола об обеспечении постоянного мониторинга на российско-украинской государственной границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Они направлены на осуществление бесперебойного поставки оружия, боеприпасов и наемников на территорию Украины", - добавили в Министерстве иностранных дел.

Кроме того, в ведомстве потребовали от Российской Федерации прекратить запугивать наблюдателей, отказаться от практики "закрытых зон" и предоставить СММ безопасный и беспрепятственный доступ ко всей территории ОРДЛО, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали возле оккупированного Луганска переброску танков.

Теги материала: Украина, МИД, ОБСЕ, СММ, Россия
Новости СМИ2
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