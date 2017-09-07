ГПУ обжалует меры пресечения подозреваемым в стрельбе в Княжичах

MIGnews.com.ua

Представители Генеральной прокуратуры Украины проводят досудебное расследование уголовного дела по факту гибели сотрудников правоохранительных органов в селе Княжичи Киевской области 4 декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что бывшему руководителю уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в городе Киев, бывшему заместителю начальника отдела криминальной полиции Шевченковского Управление полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киев и инспектору 4-го отдела по проведению специальных операций управления Корпуса оперативно внезапной действия ГУ ЧП в городе Киев сообщили о подозрении в совершении преступлений, которые предусмотрены ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, п.1, п.5 ч.2 ст.115, ч.3 ст.27, п.1, п.5 ч.2 ст.115, ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины.

Ходатайство об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей было внесено на рассмотрение Печерского районного суда Киева. Суд принял решение избрать всем трем лицам меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Однако в среду, 6 сентября, прокурор внес апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда об избрании такой меры пресечения одному из подозреваемых.

Помимо этого, прокуратура планирует внести апелляционные жалобы и на выбранные меры пресечения другим подозреваемым.