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ГПУ обжалует меры пресечения подозреваемым в стрельбе в Княжичах
07.09.2017 20:19

ГПУ обжалует меры пресечения подозреваемым в стрельбе в Княжичах

Представители Генеральной прокуратуры Украины проводят досудебное расследование уголовного дела по факту гибели сотрудников правоохранительных органов в селе Княжичи Киевской области 4 декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что бывшему руководителю уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в городе Киев, бывшему заместителю начальника отдела криминальной полиции Шевченковского Управление полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киев и инспектору 4-го отдела по проведению специальных операций управления Корпуса оперативно внезапной действия ГУ ЧП в городе Киев сообщили о подозрении в совершении преступлений, которые предусмотрены ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, п.1, п.5 ч.2 ст.115, ч.3 ст.27, п.1, п.5 ч.2 ст.115, ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины.

Ходатайство об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей было внесено на рассмотрение Печерского районного суда Киева. Суд принял решение избрать всем трем лицам меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Однако в среду, 6 сентября, прокурор внес апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда об избрании такой меры пресечения одному из подозреваемых.

Помимо этого, прокуратура планирует внести апелляционные жалобы и на выбранные меры пресечения другим подозреваемым.

Как сообщал MIGnews.com.uа, перестрелку в поселке Княжичи начал сотрудник полиции охраны, который сделал первый выстрел.

Теги материала: ГПУ, Печерский суд, апелляция, стрельба, Княжичи
Новости СМИ2
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