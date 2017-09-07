Суд запретил сыну Шуфрича два месяца садиться за руль

Ходатайство следователя Национальной полиции о временном запрете Нестору Шуфричу-младшему управлять транспортным средством сроком на два месяца было удовлетворено Шевченковским районным судом Киева. Об этом сообщает пресс-служба народного депутата Нестора Шуфрича на своей странице в Facebook.
Отмечается, что адвокаты Нестора Шуфрича-младшего и сам сын народного депутата не возражали против указанного решения.
"Более того, они отметили, что со времени ДТП Нестор Несторович Шуфрич и сам воздерживается от поездок за рулем", - добавили в пресс-службе народного депутата.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, суд по рассмотрению жалобы прокуратуры на меру пресечения сына народного депутата Нестора Шуфрича Нестора перенесли. Следующее судебное заседание пройдет 12 сентября в 11:10.