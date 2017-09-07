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Одесские правоохранители изъяли крупный "общак вора в законе"
07.09.2017 19:07

Одесские правоохранители изъяли крупный "общак вора в законе"

Сотрудники правоохранительных органов изъяли крупную сумму наличных денег, которые находились в "общаке вора в законе". Об этом сообщил руководитель Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

Он добавил, что наличные средства, в том числе 1,069 миллионов долларов, 90 тысяч евро и 500 тысяч гривен,  были изъяты в ходе спецоперации.

"В Одессе с утра идет спецоперация по криминалитету. Эпизод: полиция изъяла из тайника "общак вора в законе" - $1,069 млн, €90000, 500000 грн", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что "воры в законе" пытаются разделить сферы влияния в Одессе.

Теги материала: Одесса, правоохранители, спецоперация, Аваков, вор в законе
Новости СМИ2
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