Одесские правоохранители изъяли крупный "общак вора в законе"

MIGnews.com.ua

Сотрудники правоохранительных органов изъяли крупную сумму наличных денег, которые находились в "общаке вора в законе". Об этом сообщил руководитель Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

Он добавил, что наличные средства, в том числе 1,069 миллионов долларов, 90 тысяч евро и 500 тысяч гривен, были изъяты в ходе спецоперации.

"В Одессе с утра идет спецоперация по криминалитету. Эпизод: полиция изъяла из тайника "общак вора в законе" - $1,069 млн, €90000, 500000 грн", - говорится в сообщении.