В Житомирской области задержали главу сельсовета на взятке

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Глава одного из сельских советов Миланского района был задержан сотрудниками Управления защиты экономики в Житомирской области Департамента защиты экономики Национальной полиции, Следственного управления Главного управления Национальной полиции и прокуратуры области во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Сельский председатель в возрасте 55 лет потребовал 500 долларов за положительное решение сельского совета о выделении физическому лицу земельного участка площадью 0,25 гектаров под строительство жилого дома.

"Первый транш в 100 долларов председатель сельского совета получил несколько дней назад. Момент передачи второй части неправомерной денежной выгоды был тщательно задокументирован правоохранителями, а фигурант задержан "на горячем". Во время досмотра у него было изъято предмет взятки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.