Суд по рассмотрению жалобы на меру пресечения сына Шуфрича перенесли

MIGnews.com.ua

Суд по рассмотрению жалобы прокуратуры на меру пресечения сына народного депутата Нестора Шуфрича Нестора перенесли на 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба народного депутата на своей странице в Facebook.

Такое решение было принято в связи с тем, что рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры не состоялось в среду, 7 сентября, из-за поздней передачи материалов дела в Апелляционный суд. Отмечается, что материалы поступили только в 10:15 7 сентября, поэтому суд не успел их изучить.

Следующее судебное заседание пройдет 12 сентября в 11:10.