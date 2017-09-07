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Суд по рассмотрению жалобы на меру пресечения сына Шуфрича перенесли
07.09.2017 17:36

Суд по рассмотрению жалобы на меру пресечения сына Шуфрича перенесли

Суд по рассмотрению жалобы прокуратуры на меру пресечения сына народного депутата Нестора Шуфрича Нестора перенесли на 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба народного депутата на своей странице в Facebook.

Такое решение было принято в связи с тем, что рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры не состоялось в среду, 7 сентября, из-за поздней передачи материалов дела в Апелляционный суд. Отмечается, что материалы поступили только в 10:15 7 сентября, поэтому суд не успел их изучить.

Следующее судебное заседание пройдет 12 сентября в 11:10.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Шевченковский районный суд Киева принял решение отпустить сына Нестора Шуфрича на поруки отца по делу о дорожно-транспортном происшествии.

Теги материала: суд, рассмотрение, жалоба, прокуратура, Шуфрич
Новости СМИ2
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