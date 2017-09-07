Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Нардеп Микитась присоединился к "Воле народа"
07.09.2017 17:11

Нардеп Микитась присоединился к "Воле народа"

Внефракционный народный депутат Максим Микитась принял решение присоединиться к депутатской группе "Воля народа", пишет РБК-Украина.

По словам представителя группы Ярослава Москаленко, Микитась уже написал соответствующее заявление о вступлении.

"К депутатской группе "Воля народа" присединился народный депутат Максим Микитась, он так же мажоритарщик, как и большинство моих коллег. Поэтому жду плодотворную законодательную совместную деятельность", - сообщил Москаленко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл во вторник, 5 сентября, седьмую сессию. В четверг, 7 сентября, в сесионный зал парламента пришел президент Украины Петр Порошенко - он обратился с посланием к народным депутатам о внутреннем и внешнем положении страны. 

Теги материала: народный депутат, заявление
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Важное
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Парубий открыл седьмую сессию Верховной Рады. ТРАНСЛЯЦИЯ
Важное
Парубий открыл седьмую сессию Верховной Рады. ТРАНСЛЯЦИЯ
Маск предупредил Путина о третьей мировой войне
Важное
Маск предупредил Путина о третьей мировой войне
МВД: Давид Саакашвили должен уехать из Украины, или его выдворят
Важное
МВД: Давид Саакашвили должен уехать из Украины, или его выдворят
Саакашвили: Представители МВД задержали в Киеве моего брата
Важное
Саакашвили: Представители МВД задержали в Киеве моего брата  Фоторепортаж
В ГПУ объяснили обыски в приемной у Добродомова
Важное
В ГПУ объяснили обыски в приемной у Добродомова

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017
Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика