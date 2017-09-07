Нардеп Микитась присоединился к "Воле народа"

MIGnews.com.ua

Внефракционный народный депутат Максим Микитась принял решение присоединиться к депутатской группе "Воля народа", пишет РБК-Украина .

По словам представителя группы Ярослава Москаленко, Микитась уже написал соответствующее заявление о вступлении.

"К депутатской группе "Воля народа" присединился народный депутат Максим Микитась, он так же мажоритарщик, как и большинство моих коллег. Поэтому жду плодотворную законодательную совместную деятельность", - сообщил Москаленко.