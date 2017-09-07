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Испания подает в суд против организаторов референдума о независимости Каталонии
07.09.2017 16:59

Испания подает в суд против организаторов референдума о независимости Каталонии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что власти страны просят конституционный суд приостановить решение правительства Каталонии о проведении 1 октября референдума о независимости. Об этом сообщает Associated Press.

Также Испания подает судебные иски против тех, кто организовывает референдум.

"Главный прокурор Испании утверждает, что уголовные иски подаются на судебное преследование должностных лиц Каталонии, ответственных за планирование голосования по вопросу независимости, которое власти считают нарушением высших законов страны", - говорится в сообщении.

Чиновникам могут предъявить обвинение в непослушании, злоупотреблении властью и растрате.

Помимо этого представители государственной прокуратуры поручили должностным лицам и сотрудникам полиции Каталонии заниматься расследованием и прекращать любые действия, которые предпринимают из-за празднования референдума.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, члены парламента Каталонии проголосовали за проект закона о референдуме про независимость автономной области от Испании.

Теги материала: Испания, Каталония, суд, иск, референдум, независимость
Новости СМИ2
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