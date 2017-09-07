США готовы ввести санкции за торговлю с Северной Кореей

Руководитель Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин заявил, что подготовил указ, предусматривающий санкции против стран, которые ведут торговлю с Корейской народно-демократической республикой, и готов передать его на подпись президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщает The Hill.
"Если мы не получим эти дополнительные санкции в ООН, то, как я уже говорил на выходных, я подготовил исполнительный указ, который уже можно отправлять на стол президенту. Указ позволит прекратить торговлю и ввести санкции против всех, кто занимается торговлей с Северной Кореей", - сказал министр финансов.
Мнучин указал на то, что "ситуация вокруг КНДР является неприемлемой" и очевидно, что в настоящее время внимание сосредоточено на том, чтобы в Организации Объединенных Наций ввели дополнительные санкции.
Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пришли к договоренности по усилению давления на Корейскую Народно-Демократическую Республику из-за ситуации, которая сложилась на полуострове.