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США готовы ввести санкции за торговлю с Северной Кореей
07.09.2017 16:15

США готовы ввести санкции за торговлю с Северной Кореей

Руководитель Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин заявил, что подготовил указ, предусматривающий санкции против стран, которые ведут торговлю с Корейской народно-демократической республикой, и готов передать его на подпись президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщает The Hill.

"Если мы не получим эти дополнительные санкции в ООН, то, как я уже говорил на выходных, я подготовил исполнительный указ, который уже можно отправлять на стол президенту. Указ позволит прекратить торговлю и ввести санкции против всех, кто занимается торговлей с Северной Кореей", - сказал министр финансов.

Мнучин указал на то, что "ситуация вокруг КНДР является неприемлемой" и очевидно, что в настоящее время внимание сосредоточено на том, чтобы в Организации Объединенных Наций ввели дополнительные санкции.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пришли к договоренности по усилению давления на Корейскую Народно-Демократическую Республику из-за ситуации, которая сложилась на полуострове.

Теги материала: США, КНДР, торговля, санкции, указ, Минфин
Новости СМИ2
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