США готовы ввести санкции за торговлю с Северной Кореей

MIGnews.com.ua

Руководитель Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин заявил, что подготовил указ, предусматривающий санкции против стран, которые ведут торговлю с Корейской народно-демократической республикой, и готов передать его на подпись президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщает The Hill .

"Если мы не получим эти дополнительные санкции в ООН, то, как я уже говорил на выходных, я подготовил исполнительный указ, который уже можно отправлять на стол президенту. Указ позволит прекратить торговлю и ввести санкции против всех, кто занимается торговлей с Северной Кореей", - сказал министр финансов.

Мнучин указал на то, что "ситуация вокруг КНДР является неприемлемой" и очевидно, что в настоящее время внимание сосредоточено на том, чтобы в Организации Объединенных Наций ввели дополнительные санкции.