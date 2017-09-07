В СБУ заявили о готовности к компромиссу в вопросе обмена пленными

MIGnews.com.ua

Украинская сторона готова идти на компромисс в вопросе обмена заложников. Такое заявление сделал глава объединенного центра координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местанахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции при Службе безопасности Украины Юрий Качанов. пишет Укринформ .

"Украина предоставила списки и готова к широкому компромиссу. В настоящее время мы хотим забрать подтвержденных прежде всего нами 87 человек, находящихся в ОРДЛО, а готовы отдать или не отдать, а рассмотреть 309 лиц, которые могут быть перемещены с их согласия на неконтролируемую территорию", - заявил Качанов.

Вместе с тем он подчеркнул, что входит в гуманитарную подгруппу Трехсторонней контактной группы.

Также было сказано, что представители незаконных вооруженных формирований "категорически против маленьких узких обменов: всех на всех и точка".