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ГПУ вручила подозрение Лавриновичу
Фото: Укринформ
07.09.2017 15:56

ГПУ вручила подозрение Лавриновичу

Генеральная прокуратура Украины вручила в четверг, 7 сентября, подозрение бывшему главе Министерства юстиции Украины Александру Лавриновичу. Об этом журналистам лично сообщил бывший глава украинского Минюста.

"Было следственное действие - вручение мне подозрения", - отметил Лавринович.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ обвиняет бывшего президента Украины Виктора Януковича и бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в том, что они изменили действующую на тот момент Конституцию Украины путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и официальной его опубликации. Это, в свою оячередь, стало причиной захвата власти через расширение неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий Верховной Рады и Кабинета министров.

Теги материала: ГПУ, Лавринович, подозрение, Минюст
Новости СМИ2
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