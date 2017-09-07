ГПУ вручила подозрение Лавриновичу

MIGnews.com.ua

Генеральная прокуратура Украины вручила в четверг, 7 сентября, подозрение бывшему главе Министерства юстиции Украины Александру Лавриновичу. Об этом журналистам лично сообщил бывший глава украинского Минюста.

"Было следственное действие - вручение мне подозрения", - отметил Лавринович.