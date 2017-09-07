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Япония хочет заключить мирный договор с Россией
07.09.2017 15:29

Япония хочет заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости заключения мирного договора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, пишет Радио Свобода.

По словам японского премьера, это ненормально, что две страны до сих пор не заключили такой договор по итогам Второй мировой войны.

Также Абэ, во время выступления на сессии Восточного экономического форума, заявил, что в течение года в отношениях между Россией и Японией за год сделали то, что не удавалось сделать за последние 70 лет. При этом премьер-министр Японии призвал "работать сообща и разделить успех друг с другом".

Стоит отметить, что по некоторым данным, основным препятствием для заключения мирного договора является спор по Курильским островам.

Как сообщал MIGnews.com.ua, власти Японии подготовили и намерены предложить Российской Федерации план совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

Теги материала: Япония, премьер-министр, Синдзо Абэ, договор, Россия
Новости СМИ2
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