Полякову в два раза увеличили залог

MIGnews.com.ua

Соломенский районный суд Киева в два раза увеличил залог народному депутату Украины Максиму Полякову. Об этом заявила судья Владлена Лазоренко, пишет Укринформ

По полученным данным, суд засчитал внесенный нардепом залог в размере более 300 тысяч гривен в доход государства и назначил Полякову новый залог - 608 тысяч гривен.

"Суд постановил ходатайство удовлетворить частично. Залог в 304 тысячи гривен обратить в доход государства. Также применить к Полякову меру пресечения в виде залога в большем размере. Определить Полякову новый залог в размере 608 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что новый залог нужно внести в течение пяти дней. Решение суда обжалованию не подлежит.