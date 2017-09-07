Порошенко пообещал провести референдум по вступлению Украины в НАТО и ЕС

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в Украине в положенное время будет инициирован референдум по поводу присоединения Украины к Европейскому союзу и НАТО, пишет Корреспондент .

По словам украинского лидера, большинство украинцев поддерживают присоединение Украины к ЕС и НАТО.

"Я не исключаю, что инициирую в положенное время соответствующий референдум, чтобы продемонстрировать волю украинского народа. Всем: и нашим друзьям, и агрессивной соседке, и всем украинским политикам, чтобы при любых политических раскладах никому из них не захотелось ревизовать этот курс и обратить в заблуждение", - заявил глава государства во время ежегодного послания к Верховной Раде.