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Порошенко назвал условия для введения миротворцев на Донбасс
07.09.2017 13:04

Порошенко назвал условия для введения миротворцев на Донбасс

Миротворческая миссия ООН на востоке Украины должна соответствовать ряду критериев. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время ежегодного послания к Верховной Раде.

По словам украинского лидера, украинская сторона готова к обсуждению данного вопроса с членами Совета безопасности ООН.

"Считаю, что эта дискуссия должна включать следующие принципиальные элементы: во-первых, мы выступаем за развертывание полноценной миротворческой миссии ООН на всем Донбассе... Будущая миссия ООН должна быть размещена на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы", - заявил Порошенко.

При этом глава государства подчеркнул, что миссия не должна иметь целью консервацию российской оккупации, она должна помочь восстановить территориальную целостность Украины.

Также Порошенко заявил о недопустимости участия в миссии представителей страны-агрессора, и переговоров о размещении миротворцев на Донбассе с боевиками.

В этом контексте Порошенко отметил, что введение миротворцев не должно стать основанием для отмены российских санкций.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, заместитель спикера немецкого правительства Ульрике Деммер заявила, что власти Германии поддерживают идею размещения в зоне конфликта на востоке Украины миротворцев ООН

Теги материала: Петр Порошенко, Донбасс, миротворцы, боевики, Россия
Новости СМИ2
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