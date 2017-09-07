Порошенко назвал условия для введения миротворцев на Донбасс

MIGnews.com.ua

Миротворческая миссия ООН на востоке Украины должна соответствовать ряду критериев. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время ежегодного послания к Верховной Раде.

По словам украинского лидера, украинская сторона готова к обсуждению данного вопроса с членами Совета безопасности ООН.

"Считаю, что эта дискуссия должна включать следующие принципиальные элементы: во-первых, мы выступаем за развертывание полноценной миротворческой миссии ООН на всем Донбассе... Будущая миссия ООН должна быть размещена на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы", - заявил Порошенко.

При этом глава государства подчеркнул, что миссия не должна иметь целью консервацию российской оккупации, она должна помочь восстановить территориальную целостность Украины.

Также Порошенко заявил о недопустимости участия в миссии представителей страны-агрессора, и переговоров о размещении миротворцев на Донбассе с боевиками.

В этом контексте Порошенко отметил, что введение миротворцев не должно стать основанием для отмены российских санкций.