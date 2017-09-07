МИД ФРГ: Европа должна помочь Украине в восстановлении Донбасса

MIGnews.com.ua

Европа должна помочь Украине восстановить Донбасс. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, пишет Deutsche Welle .

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, Европа могла бы помочь в восстановлении систем водоснабжения и водоотвода. Однако Габриэль подчеркнул, что сделать это можно будет только при установлении в регионе длительного перемирия.

"Вместо мирного сосуществования, угрожает опасность новой гонки вооружений, - заявил дипломат. - В отличие от предыдущей эпохи, когда такая гонка вооружений происходила между Россией и НАТО, на этот раз спираль вооружения может охватить весь мир".