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МИД ФРГ: Европа должна помочь Украине в восстановлении Донбасса
07.09.2017 11:58

МИД ФРГ: Европа должна помочь Украине в восстановлении Донбасса

Европа должна помочь Украине восстановить Донбасс. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, пишет Deutsche Welle.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, Европа могла бы помочь в восстановлении систем водоснабжения и водоотвода. Однако Габриэль подчеркнул, что сделать это можно будет только при установлении в регионе длительного перемирия.

"Вместо мирного сосуществования, угрожает опасность новой гонки вооружений, - заявил дипломат. - В отличие от предыдущей эпохи, когда такая гонка вооружений происходила между Россией и НАТО, на этот раз спираль вооружения может охватить весь мир".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что санкции в отношении Российской Федерации нужно снять еще до полного выполнения Минских соглашений.

Теги материала: Донбасс, Германия, Европа, восстановление
Новости СМИ2
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