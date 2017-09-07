Порошенко пообещал добиваться продления и усиления российских санкций

MIGnews.com.ua

Украина будет добиваться продления и усиления санкций со стороны стран Запада в отношении России. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время ежегодного послания к Верховной Раде.

По словам главы государства, украинские дипломаты каждый день трудятся над созданием международной коалиции, которая будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

"Конечно, санкционный режим, который длится уже четвертый год, для России не смертельный, но это - эффективный инструмент ее сдерживания и побуждения сесть за стол переговоров", - заявил Порошенко.

И добавил: "Именно поэтому мы продолжим бороться с любыми попытками их снять или хотя бы ослабить. Напротив, добиваться их продления, углубления и усиления".