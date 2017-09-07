Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Порошенко пообещал добиваться продления и усиления российских санкций
07.09.2017 11:44

Порошенко пообещал добиваться продления и усиления российских санкций

Украина будет добиваться продления и усиления санкций со стороны стран Запада в отношении России. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время ежегодного послания к Верховной Раде.

По словам главы государства, украинские дипломаты каждый день трудятся над созданием международной коалиции, которая будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

"Конечно, санкционный режим, который длится уже четвертый год, для России не смертельный, но это - эффективный инструмент ее сдерживания и побуждения сесть за стол переговоров", - заявил Порошенко.

И добавил: "Именно поэтому мы продолжим бороться с любыми попытками их снять или хотя бы ослабить. Напротив, добиваться их продления, углубления и усиления".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости внесения в Конституцию Украины изменений, предусматривающих снятие неприкосновенности с народных депутатов.

Теги материала: Петр Порошенко, Россия, агрессия, санкции
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [15] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

США готовы ввести санкции за торговлю с Северной Кореей
Важное
США готовы ввести санкции за торговлю с Северной Кореей
Япония хочет заключить мирный договор с Россией
Важное
Япония хочет заключить мирный договор с Россией
Порошенко пообещал провести референдум по вступлению Украины в НАТО и ЕС
Важное
Порошенко пообещал провести референдум по вступлению Украины в НАТО и ЕС
Порошенко назвал условия для введения миротворцев на Донбасс
Важное
Порошенко назвал условия для введения миротворцев на Донбасс
Порошенко хочет отменить неприкосновенность для депутатов следующего созыва
Важное
Порошенко хочет отменить неприкосновенность для депутатов следующего созыва
Порошенко заявил, что не видит готовности РФ уйти с Донбасса и Крыма
Важное
Порошенко заявил, что не видит готовности РФ уйти с Донбасса и Крыма

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017
Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика