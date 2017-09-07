Порошенко хочет отменить неприкосновенность для депутатов следующего созыва

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости внесения в Конституцию Украины изменений, предусматривающих снятие неприкосновенности с народных депутатов.

По словам украинского лидера, неприкосновенность нужно снять с 1 января 2020 года.

"Призываю, как вы, наверное, и ожидали, внести и согласовать наконец изменения в Конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность. Чтобы облегчить вам принятие решения, чтобы у вас не было ощущения, что оно каким-то образом направлено против вас, я имею очень простое предложение: давайте примем это решение с вводом его в действие с 1 января 2020 для депутатов уже новой Верховной Рады ", - заявил глава государства во время ежегодного послания к Верховной Раде.