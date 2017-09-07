Порошенко заявил, что не видит готовности РФ уйти с Донбасса и Крыма

Президент Украины петр Порошенко заявил, что пока не видит готовности со стороны Российской Федерации отступить с оккупированного Донбасса или Крыма, пишет РБК-Украина.
"Главная угроза со стороны России все же военная. Нет пока никаких признаков, чтобы Москва готова была отступить с Донбасса или уйти из Крыма. А вот доказательств подготовки к наступательной войне континентального масштаба, к сожалению, все больше", - заявил глава украинского государства во время ежегодного послания к Верховной Раде.
В этом контексте он вспомнил о предстоящих учениях "Запад-2017", которые должны начаться уже 14 сентября.
По словам украинского лидера, под видом этих учений Россия может попытаться создать новые ударные группировки войск для вторжения в Украину.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко в четверг, 7 сентября, прибыл в Верховную Раду, где выступил с посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.