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Верховная Рада 07.09.17. ТРАНСЛЯЦИЯ
07.09.2017 10:40

Верховная Рада 07.09.17. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 7 сентября, прибыл в Верховную Раду.

В сессионном зале украинский лидер выступает с посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины. Во время выступления глава государства заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины относительно депутатской неприкосновенности. При этом Порошенко подчеркнул, что достаточно большое количество народных избранников являются фигурантами коррупционных дел.

Также президент отметил нечестность украинских судов и заявил, что они также должны быть реформированы.

По словам Пооршенко, он намерен ветировать инициативы по ограничению работы антикоррупционных органов. 

"Я без колебаний буду ветировать инициативы по ограничению работы антикоррупционных органов", - заявил Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл во вторник, 5 сентября, седьмую сессию.

Теги материала: Петр Порошенко, Верховная Рада
Новости СМИ2
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