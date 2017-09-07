Верховная Рада 07.09.17. ТРАНСЛЯЦИЯ

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 7 сентября, прибыл в Верховную Раду.

В сессионном зале украинский лидер выступает с посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины. Во время выступления глава государства заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины относительно депутатской неприкосновенности. При этом Порошенко подчеркнул, что достаточно большое количество народных избранников являются фигурантами коррупционных дел.

Также президент отметил нечестность украинских судов и заявил, что они также должны быть реформированы.

По словам Пооршенко, он намерен ветировать инициативы по ограничению работы антикоррупционных органов.

"Я без колебаний буду ветировать инициативы по ограничению работы антикоррупционных органов", - заявил Порошенко.