В Каталонии одобрили проведение референдума о независимости

В четверг, 7 сентября, в Каталонии парламент проголосовал за проведение референдума о независимости, несмотря на возражения официального Мадрида, сообщает УНН.
По данным источника, закон о референдуме был принят голосами депутатов двух партий, обладающих абсолютным большинством в каталонском парламенте.
Стоит отметить, что из 135 депутатов 11 воздержались. Всего в голосовании приняли участие 83 депутата.
Кроме этого само голосование должно состояться 1 октября 2017 года.
В свою очередь премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал конституционный суд отменить закон.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей заявил, что референдум об отделении Каталонии от Испании является "последним, чего желало бы сейчас каталонское общество".