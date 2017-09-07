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В Каталонии одобрили проведение референдума о независимости
07.09.2017 09:25

В Каталонии одобрили проведение референдума о независимости

В четверг, 7 сентября, в Каталонии парламент проголосовал за проведение референдума о независимости, несмотря на возражения официального Мадрида, сообщает УНН.

По данным источника, закон о референдуме был принят голосами депутатов двух партий, обладающих абсолютным большинством в каталонском парламенте.

Стоит отметить, что из 135 депутатов 11 воздержались. Всего в голосовании приняли участие 83 депутата.

Кроме этого само голосование должно состояться 1 октября 2017 года.

В свою очередь премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал конституционный суд отменить закон.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей заявил, что референдум об отделении Каталонии от Испании является "последним, чего желало бы сейчас каталонское общество".

 

 

Теги материала: Каталония, референдум, закон, голосование, парламент
Новости СМИ2
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