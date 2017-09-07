В Каталонии одобрили проведение референдума о независимости

MIGnews.com.ua

В четверг, 7 сентября, в Каталонии парламент проголосовал за проведение референдума о независимости, несмотря на возражения официального Мадрида, сообщает УНН .

По данным источника, закон о референдуме был принят голосами депутатов двух партий, обладающих абсолютным большинством в каталонском парламенте.

Стоит отметить, что из 135 депутатов 11 воздержались. Всего в голосовании приняли участие 83 депутата.

Кроме этого само голосование должно состояться 1 октября 2017 года.

В свою очередь премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал конституционный суд отменить закон.