В Южной Корее местные жители митинговали против размещения THAAD

В среду, 6 сентября, в Южной Корее в провинции Кенсан местные жители митинговали против размещения в стране американских систем противоракетной обороны THAAD, переросла в столкновения с полицией, сообщает УНН.
Стоит отметить, что южнокорейцы протестовали против развертывания THAAD, принимая во внимание соответствующие внутренние процедуры.
По данным источника, местные жители бояться, что электромагнитные волны могут вызвать проблемы со здоровьем и окружающей средой.
Кроме этого, их пугает и вероятность того, что размещения THAAD провинция Кенсан станет главной целью нападений Севера.
Во время акции протеста между митингующими и полицией завязалась борьба.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в Южной Корее в Японском море провели учения с использованием боевых снарядов, пообещав "похоронить врага под водой".