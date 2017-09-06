В Южной Корее местные жители митинговали против размещения THAAD

MIGnews.com.ua

В среду, 6 сентября, в Южной Корее в провинции Кенсан местные жители митинговали против размещения в стране американских систем противоракетной обороны THAAD, переросла в столкновения с полицией, сообщает УНН.

Стоит отметить, что южнокорейцы протестовали против развертывания THAAD, принимая во внимание соответствующие внутренние процедуры.

По данным источника, местные жители бояться, что электромагнитные волны могут вызвать проблемы со здоровьем и окружающей средой.

Кроме этого, их пугает и вероятность того, что размещения THAAD провинция Кенсан станет главной целью нападений Севера.

Во время акции протеста между митингующими и полицией завязалась борьба.