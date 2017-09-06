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В Южной Корее местные жители митинговали против размещения THAAD
06.09.2017 20:42

В Южной Корее местные жители митинговали против размещения THAAD

В среду, 6 сентября, в Южной Корее в провинции Кенсан местные жители митинговали против размещения в стране американских систем противоракетной обороны THAAD, переросла в столкновения с полицией, сообщает УНН.

Стоит отметить, что южнокорейцы протестовали против развертывания THAAD, принимая во внимание соответствующие внутренние процедуры.

По данным источника, местные жители бояться, что электромагнитные волны могут вызвать проблемы со здоровьем и окружающей средой.

Кроме этого, их пугает и вероятность того, что размещения THAAD провинция Кенсан станет главной целью нападений Севера.

Во время акции протеста между митингующими и полицией завязалась борьба.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Южной Корее в Японском море провели учения с использованием боевых снарядов, пообещав "похоронить врага под водой".

Теги материала: Южная Корея, противоракетный радар, акция протеста
Новости СМИ2
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