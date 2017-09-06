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Олифер: Украина отстаивает введение миротворческой миссии на Донбасс с 2015 года
06.09.2017 19:31

Олифер: Украина отстаивает введение миротворческой миссии на Донбасс с 2015 года

Украинская сторона Трехсторонней контактной группы требует восстановления контроля Украиной над украино-российской границей и создания рабочей подгруппы по данному вопросу. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook.

Также на данный момент вопросы отмены указа президента Российской Федерации Владимира Путина о признании документов, которые выдали "власти" ОРДЛО, и отказ от установления так называемой границы остаются актуальными. Члены гуманитарной подгруппы продолжают обсуждать вопросы освобождения заложников.

Отмечается, что с 28 августа по 3 сентября в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано самое низкое количество обстрелов, начиная с 2015 года. Олифер напомнила, что с того же года украинская сторона последовательно отстаивает вопрос о введении миротворческой миссии на всю территорию ОРДЛО, в том числе на украинско-российскую границу.

"Режим тишины - принципиальное условие для всестороннего продолжения имплементации Минских соглашений, включая гуманитарный, политический, социально- экономический блоки вопросов", - говорится в сообщении.

Помимо этого, пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе сообщила, что 13 сентября состоится скайп-встреча подгруппы по безопасности.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Трехсторонняя контактная группа провела видеоконференцию, во время которой обсудила нарушения режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины.

Теги материала: АТО, Донбасс, трехстороняя группа, граница, миротворцы
Новости СМИ2
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